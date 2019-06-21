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Многомиллионное предложение: итальянский клуб нацелился на лидера сборной Украины

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Лидер сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской "Сампдории".

Генуэзский клуб уже начал переговоры с бельгийским "Генком", цвета которого защищает полузащитник, сообщается на официальном сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, "Сампдория" предложила за Малиновского 12 миллионов евро, а также пять миллионов в виде бонусов. Действующий контракт украинца с "Генком" рассчитан до июня 2022 года.

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК "Генк"

В прошлом сезоне полузащитник провел 51 поединок в футболке "Генка", забив 16 голов и сделав столько же результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский сделал резкое заявление о руководстве "Генка" и отказался выступать за команду из-за срыва трансфера в "Аталанту".

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Тема
Трансферы
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК ГенкФК Сампдориясборная Украины по футболу
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