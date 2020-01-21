"Много раз "с*ка": легионер "Динамо" рассказал о случае с русским языком

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич рассказал забавный случай о том, какие первые слова на русском языке он выучил, когда попал в киевский клуб.

Беньямин Вербич кадр из видео

"Пацаны с команды, Буяльский, Бойко, Гармаш. Просто очень много раз слышал слово "сука". Я еще не понимал, что это означает вообще. Поэтому первое слово, что я выучил не "спасибо" или "пожалуйста". Первое слово, что выучил оказалось "сука". Я сейчас, уже когда уже выучил русский, когда кто-то новый приходит, буду говорить ему "пожалуйста" или "спасибо", - заявил футболист в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

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