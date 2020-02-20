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20 февраля • обновлено в 14:26
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"Много работаю": главный бомбардир сборной Украины рассказал о травме перед Евро-2020

1.3т
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Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заявил, что восстановление от травмы ахиллова сухожилия проходит "очень хорошо".

"В настоящий момент я прохожу курс реабилитации в Сербии. Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что к концу месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы", – цитирует слова Яремчука издание Zbirna.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

Он также рассказал, что и в сборной, и в клубе постоянно интересуются состоянием его здоровья, и пообещал "работать с удвоенной энергией".

"Меня всячески поддерживают в клубе, все время звонят из сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее", – добавил футболист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ожидалось, что на восстановление Яремчука после операции уйдет от двух до трех месяцев.

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Тема
Евро-2020
Персона
Роман Яремчук
Теги
Сборная Украины по футболу Гент
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