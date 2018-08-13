"Много поют": Хацкевич рассказал про адаптацию новичков "Динамо"

Этим летом "Динамо" подписало несколько новичков из Бразилии, которые пока фактически не выходят на поле. Одного из них - Витора Буэно - киевляне сегодня представили общественности, а главный тренер "Бело-синих" Александр Хацкевич рассказал, как бразильцы адаптируются к новой команде.

"Если Владислав (Супряга. - прим. ред.) больше знает, что такое "Динамо", то Витору еще предстоит это понять. Нам в первую очередь нужно помочь ему здесь адаптироваться. Легионеру всегда трудно привыкнуть не только к новому клубу, но и вообще к новой жизни. А то, что он умеет на футбольном поле, мы уже увидели и в тренировочном процессе, и в играх. Поэтому наша задача, в первую очередь, помочь Витору освоится в Киеве и Динамо", - сказал Хацкевич.

Также тренер рассказал, с помощью чего Буэно и остальные бразильцы становятся своими в Киеве.

"Все новички - очень позитивные ребята, постоянно поют, весело с ними. Так что я очень рад, что у нас такие новые футболисты", - поведал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" подписало Буэно в начале августа, купив его у бразильского "Сантоса".