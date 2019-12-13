Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко на повышенных тонах пообщался с фанатами киевской команды после матча шестого тура Лиги Европы против "Лугано" (1:1).

Денис Бойко ФК "Динамо"

"Как бы вам ни было обидно – я не знаю, сколько это будет. Мне тоже обидно, но разве я не подхожу к вам и не разговариваю? Мне тоже х**во. Успокойтесь, я просто объясняю! Как бы ни было тяжело, мы – одно целое под названием клуб "Динамо" Киев. Игроки, тренеры, остальные фанаты – мы все одно целое. Если вы вот это будете устраивать, мы опустимся на дно, еще ниже", – сказал в разговоре с ультрас Денис Бойко.

Отметим, что сам Денис Бойко заключительный поединок группового раунда ЛЕ провел в запасе – ворота киевлян защищал Георгий Бущан.

Напомним, что в последнем туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" нужна была только победа, однако киевляне сыграли вничью – 1:1 – и выбыли из еврокубков, повторив антирекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Динамо" "наехал" на болельщиков, которые освистывали команду после финального свистка в матче с "Лугано".

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