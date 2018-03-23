"Мне приятно": легенда "Шахтера" открестился от сборной Украины

Лучший бомбардир в истории донецкого "Шахтера" бразилец Луис Адриано не испытывал сильного желания выступать за сборную Украины. По признанию нападающего московского "Спартака", еще до вызова в бразильскую национальную команду он лишь теоретически рассматривал возможность защищать цвета "желто-синих".

"Меня журналист спросил – точно так же, как вы сейчас, – хотел бы я играть за украинскую сборную. Я ответил: "Никаких проблем". Но слов о том, что именно хочу выступать за Украину, – не было. Мне приятно, что говорили – Луису Адриано надо упасть в ноги и молить, чтобы он стал играть за сборную Украины. Но видите – в результате за Украину так и не сыграл", – приводит слова бразильца российское издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, Луис Адриано защищал цвета донецкого "Шахтера" с 2007 по 2015 год. За это время он сыграл за "горняков" 268 матчей, в которых забил 128 голов.

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