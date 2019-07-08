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"Мне неприятен": украинский журналист сожалеет о видео Виды и Вукоевича с ЧМ-2018

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Известный украинский журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов заявил, что жалеет о публикации видео с экс-игроками "Динамо" Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

Представитель СМИ вспомнил, как год назад хорваты посвятили Украине победу над Россией на чемпионате мира 2018 года.

Огнен Вукоевич и Домагой Вида

Огнен Вукоевич и Домагой Вида

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"Год назад Вуко после победы Хорватии над Россией прислал мне видео, ставшее, как сейчас модно говорить, вирусным. Честно скажу, если бы я мог предположить, что начнется такая пьянка, ни за что бы это не опубликовал. За "желтой" славой никогда не гнался, и такой ажиотаж мне лично был настолько неприятен, что я с неделю, пока он не утихнет, не заходил в Facebook", – написал Шахов на своей странице в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнил видео со словами "Слава Украины" от Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, которое вызвало истерику в России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Домагой ВидаОгнен ВукоевичАндрей Шахов
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