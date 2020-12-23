Мне непонятны такие клубы, как "Ингулец", "Рух", "Минай", – президент "Вереса"

Президент ривненского "Вереса" Иван Надеин признался, что не совсем понимает бизнес-стратегию таких клубов, как "Ингулец" (Петрово), "Минай" (Минай) и "Рух" (Ковалевка).

В интервью на YouTube-канале Veres TV он высказал мнение, что для каждой команды очень важна поддержка болельщиков в городе, в котором она базируется. По его словам, если в населенном пункте проживает около одной или двух тысяч человек, то клуб может легко исчезнуть, если президент потеряет к нему интерес.

"В современном украинском футболе мне не совсем понятны такие команды, как "Ингулец", "Рух", "Минай". Это достаточно амбициозные клубы, у них действительно есть поддержка президентов. Большое уважение вызывает то, что люди вкладывают большие деньги, и у них есть результат, но стратегически это не совсем правильно, потому что у этих команд нет большого города, который бы их поддерживал. К примеру, если они базируются в населенном пункте, в котором живет 1000 или 2000 людей, то клуб просто исчезнет, если президент потеряет интерес", – поделился своим мнением Надеин.

Отметим, что сейчас команда из Ривне занимает второе место в Первой лиге Украины, но имеет матч в запасе и может выйти в лидеры в случае победы в нем.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Верес" пробился в четвертьфинал Кубка страны, где сыграет с луганской "Зарей".