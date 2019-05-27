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Мне говорили, что я предатель, но время расставило точки над "і" — Владислав Ващук в блиц-шоу "Без грима"

2.5тЧитать материал на украинском

Футболист, по праву вошедший в число величайших игроков киевского "Динамо" всех времен, один из главных моторов звездной команды Лобановского, "Иуда" для одних, и кумир для других фанатов футбола – Владислав Ващук в блиц-шоу "Без грима" расскажет о том, почему Андрей Шевченко может конкурировать с Месси, а с Роналду – нет, почему футболисты танцуют под "Грибы", какая бывает аллергия на черешню и как опыт футбольного защитника помогает в защите собственных детей.

Не пропустите 28 мая в 07:30 на ОbozTV

Мне говорили, что я предатель, но время расставило точки над "і" — Владислав Ващук в блиц-шоу "Без грима"

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