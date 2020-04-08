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8 апреля • обновлено в 21:50
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Мирча Луческу вошел в топ-3 лучших тренеров современности

3.6т
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Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу занял третье место в списке лучших футбольных наставников современности.

Как сообщает информагентство Террикон, редакция издания Football365 составляла рейтинг не только с учетом количества завоеванных трофеев, а и принимала во внимание их значимость. К примеру, победа на чемпионате мира оценивается в десять очков, на Евро или Кубке Америки – в 9 баллов, за Лигу чемпионов дают восемь пунктов, а за Лигу Европы – шесть.

Мирча Луческу

Мирча Луческу

Газета.ру

Луческу удалось завоевать 35 трофеев, что принесло ему 76 очков и третье место. Первая десятка списка выглядит следующим образом:

10. Зинедин Зидан – 10 трофеев/37 очков;

9. Унаи Эмери – 10/37;

8. Роберто Манчини – 13/40;

7. Лоран Блан – 15/43;

6. Рафа Бенитес – 12/44;

5. Массимилиано Аллегри – 13/45;

4. Карло Анчелотти – 19/63;

3. Мирча Луческу – 35/76;

2. Жозе Моуринью – 25/92;

1. Хосеп Гвардиола – 29/95;

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Унаи Эмери Роберто Манчини Зинедин Зидан Рафаэль Бенитес Карло Анчелотти Жозе Моуриньо Пеп Гвардиола Мирча Луческу
Тег
ФК Шахтер
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