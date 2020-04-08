Мирча Луческу вошел в топ-3 лучших тренеров современности

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу занял третье место в списке лучших футбольных наставников современности.
Как сообщает информагентство Террикон, редакция издания Football365 составляла рейтинг не только с учетом количества завоеванных трофеев, а и принимала во внимание их значимость. К примеру, победа на чемпионате мира оценивается в десять очков, на Евро или Кубке Америки – в 9 баллов, за Лигу чемпионов дают восемь пунктов, а за Лигу Европы – шесть.
Мирча Луческу
Газета.ру
Луческу удалось завоевать 35 трофеев, что принесло ему 76 очков и третье место. Первая десятка списка выглядит следующим образом:
10. Зинедин Зидан – 10 трофеев/37 очков;
9. Унаи Эмери – 10/37;
8. Роберто Манчини – 13/40;
7. Лоран Блан – 15/43;
6. Рафа Бенитес – 12/44;
5. Массимилиано Аллегри – 13/45;
4. Карло Анчелотти – 19/63;
3. Мирча Луческу – 35/76;
2. Жозе Моуринью – 25/92;
1. Хосеп Гвардиола – 29/95;
Как сообщал OBOZREVATEL, футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!