Мирча Луческу может возглавить "Динамо" Киев: СМИ раскрыли подробности

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу может сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского "Динамо", сообщает местное издание Gazeta Sporturilor.

Мирча Луческу Gazeta Sporturilor

По информации источника, 74-летний Луческу специально приедет в столицу Украины на поединок "Динамо" – "Шахтер" в субботу, 10 августа, чтобы встретиться с руководством киевлян. После этого румын даст ответ на предложение возглавить "бело-синих".

Напомним, что Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год. После этого Мирча тренировал российский "Зенит" (2016-2017) и сборную Турции (2017-2019). С "горняками" Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

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