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Мирча Луческу может возглавить "Динамо" Киев: СМИ раскрыли подробности

2.7т Читать материал на украинском

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу может сменить Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского "Динамо", сообщает местное издание Gazeta Sporturilor.

Мирча Луческу

Мирча Луческу

Gazeta Sporturilor

По информации источника, 74-летний Луческу специально приедет в столицу Украины на поединок "Динамо" – "Шахтер" в субботу, 10 августа, чтобы встретиться с руководством киевлян. После этого румын даст ответ на предложение возглавить "бело-синих".

Напомним, что Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год. После этого Мирча тренировал российский "Зенит" (2016-2017) и сборную Турции (2017-2019). С "горняками" Луческу восемь раз выигрывал чемпионат Украины.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Луческу возмутился 6-м местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров клубов от France Football.

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Персона
Мирча Луческу
Тег
ФК Динамо Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому нужно это дерьмо? Не забыли, как эта скотина про Лобановского говорила?
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