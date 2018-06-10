Мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео

Мировое сообщество призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который стартует уже 14 июня.

Соответствующее видео активно распространяется в социальных сетях, в нем акцентируется внимание на агрессии России по отношению к другим государствам.

"Планируете пойти на чемпионат мира по футболу 2018 года в России? Убедитесь, что понимаете: вы спонсируете войну, преступления и террор", - говорится в ролике.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По данным ФИФА, около 6 тысяч украинцев уже купили билеты на матчи турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее культовый режиссер оскандалился с роликом к ЧМ-2018.