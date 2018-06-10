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Мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео

5.8тЧитать новость на украинском

Мировое сообщество призвали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который стартует уже 14 июня.

Соответствующее видео активно распространяется в социальных сетях, в нем акцентируется внимание на агрессии России по отношению к другим государствам.

"Планируете пойти на чемпионат мира по футболу 2018 года в России? Убедитесь, что понимаете: вы спонсируете войну, преступления и террор", - говорится в ролике.

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Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По данным ФИФА, около 6 тысяч украинцев уже купили билеты на матчи турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее культовый режиссер оскандалился с роликом к ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Смешны вы, убогие:-)
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andrei andrei
andrei andrei
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Так вы и убоги и мрази. Одно другому не мешает:-) СУГС!:-)))))) P.S. Ты все поребрики внаУкраине в жовто-блакитный колер перекрасил? Не отвлекайся - ненька ждет:-)))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
andrei andrei, лучше быть убогими чем мразью лишнехромосомной
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