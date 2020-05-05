Главная Новости
6 мая • обновлено в 07:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Минобразования опозорилось с футболистами сборной Украины - фотофакт

3.5т
Читать материал на украинском

Официальный канал Министерства образования Украины допустил ошибки в написании фамилий футболистов сборной страны Дениса Бойко и Николая Матвиенко.

Авторы видео "Физкультура/руханка", который выходит в Youtube на верифицированном канале MON UKRAINE в украинском написании не просклоняли окончание фамилий игроков, оставив их русифицированный вариант.

Минобразования опозорилось с футболистами сборной Украины
Минобразования опозорилось с футболистами сборной Украины

На момент написания новости ситуация исправлена не была.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о забавных ситуациях, связанных с его фамилией. По словам игрока, его супруга с удовольствием сменила фамилию Москаль на Пердута.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теги
Министерство образования Украины Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 256 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку