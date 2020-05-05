Минобразования опозорилось с футболистами сборной Украины - фотофакт

Официальный канал Министерства образования Украины допустил ошибки в написании фамилий футболистов сборной страны Дениса Бойко и Николая Матвиенко.

Авторы видео "Физкультура/руханка", который выходит в Youtube на верифицированном канале MON UKRAINE в украинском написании не просклоняли окончание фамилий игроков, оставив их русифицированный вариант.

На момент написания новости ситуация исправлена не была.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о забавных ситуациях, связанных с его фамилией. По словам игрока, его супруга с удовольствием сменила фамилию Москаль на Пердута.

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