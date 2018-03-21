Министр из "Динамо" и российский DJ: 9 футболистов на пенсии

После завершения футбольной карьеры некоторые игроки становятся певцами, ди-джеями, боксерами, детективами, мэрами, автогонщикам…

Рио ФЕРДИНАНД

Позади у него блестящая футбольная карьера. Он защищал цвета "Вест Хэма", "Борнмута", "Лидса", а большую часть карьеры – с 2002 по 2014 год – провел в "Манчестер Юнайтед". С "МЮ" он выиграл 14 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть чемпионских титулов. В сборной Англии он провел 81 матч, забил 3 гола и принял участие в ЧМ-1998, 2002 и 2006. Завершил карьеру Фердинанд в 2015 году в "КПР".

Повесив бутсы на гвоздь, на тот момент 38-летний Рио объявил о начале боксерской карьеры. Фердинанд опубликовал видео с боксерской тренировки, во время которой он в шутку вызывает на бой Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Беллью.

При этом Рио – не первый футболист, который возможно перейдет в бокс. Экс-хавбек "Шеффилд Юнайтед" и молодежной сборной Англии Кертис Вудхаус с 2006 по 2014 год провел 22 боя на профессиональном ринге, после чего вернулся в футбол и занялся тренерской деятельностью.

Фабьен БАРТЕЗ

После расставания с перчатками и бутсами он выбрал нетривиальный путь - путь автогонщика. Бартез принимал участие в Кубке Франции по кузовным гонкам, в чемпионате категории GT3, в чемпионате Франции по автогонкам. Но самая большая любовь Бартеза - знаменитая гонка на выносливость "24 часа Ле-Мана". В 2014-м он занял в ней девятое место, в 2016-м восьмое, а в прошлом году не финишировал.

Ройстон ДРЕНТЕ

Этот защитник много лет числился в "Реале", а в 2013-м голландца занесло во Владикавказ, где провел шесть матчей за "Аланию". Сейчас вы его уже не найдете ни в одном футбольном клубе, зато можете скачать его треки из любой музыкальной библиотеки. Дренте записывает рэп-композиции под псеводнимом Roya2Faces. Недавно он выпустил сингл под названием Deadzone.

Арьян ДЕ ЗЕУВ

В конце 1990-х и 2000-х он играл за английские клубы третьего-четвертого эшелонов. Тихую и блеклую карьеру футболиста голландец решил сменить тяжелой работой детектива в Алкмаре. Выбор Де Зеува необычен еще и потому, что у него есть докторская степень в области медицины.

Франк ЛЕБЕФ

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции в школьные годы был одним из премьеров детского театра и мечтал поступить в творческий вуз. Мечта не сбылась, но после футбола Лебеф все же стал актером.

середине нулевых француз уехал в Лос-Анджелес, где параллельно играл за любительскую команду и ходил на кинопробы. К 2017 году в актерской карьере Лебефа накопилось 12 фильмов, самый известный из которых – "Теория всего" режиссера Джеймса Марша. В этой картине Лебеф сыграл швейцарского врача.

Гаиска МЕНДЬЕТА

Один из лучших исполнителей 11-метровых ударов в истории по окончании карьеры посвятил себя музыке и всерьез занялся карьерой диджея. В 2015 году Мендьета даже появился на сцене международного фестиваля Беникассима во время сета группы Los Planetas.

Кахабер КАЛАДЗЕ

Бывший защитник киевского "Динамо", единственный на постсоветских просторах двукратный победитель Лиги чемпионов, одержал еще одну победу. На сей раз не на футбольном поле: 39-летний Кахабер Карлович был избран в октябре прошлого года мэром Тбилиси.

Успешный футболист и бизнесмен Каладзе – не новичок в политике. 1 октября 2012 года экс-капитан сборной Грузии в составе победившего на выборах движения "Грузинская мечта" вошел в парламент, а чуть позже был назначен министром энергетики страны.

Карлос ВАЛЬДЕРРАМА

Как теперь выглядит Карлос Вальдеррама? Да так же, как и четверть века назад! Шевелюра у символа колумбийского футбола, правда, побывала и розовой, когда он принимал участие в кампании, просвещающей о раке груди. 15 лет он уже не играет, тренерскую деятельность забросил быстро, как и выборы в сенат Колумбии…

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Серьезные заботы – ну не его это! Карлос катается по "матчам звезд", осенью прошлого года снялся в рекламе такси (его водителем был экс-вратарь Мондрагон), а также поучаствовал в запуске нового бренда Фаустино Асприльи – презервативов El Tino. Кстати, у 55-летнего Вальдеррамы с женой Эльвирой – пятеро детей.

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в 2009 году в одном из московских клубов попробовал себя в роли ди-джея. Понравилось. Постепенно новая профессия его затянула. Руслан записал новые синглы – и пошло-поехало. Творчество в прошлом вратаря московских "Спартака" и "Локомотива" не осталось незамеченным.

Нигматуллину предложили перейти в профессиональные ди-джеи с неплохим контрактом, и предложение было принято. В 2011 году DJ Ruslan Nigmatullin стал Nigmaticom. И работает он в клубах не только России, но и Германии, Израиля, Турции, а однажды даже выступал в Киеве на презентации спортивного ресурса.