"Минай" – "Динамо" – 0-0: смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины

Александр Чеканов Футбол 13:58, 17.06.2020

Киевское "Динамо" играет на выезде с представителем Первой лиги "Минаем" в полуфинальном матче Кубка Украины по футболу.

Встреча проходит на стадионе "Минай-Арена", которая расположена в пригороде Ужгорода, в среду, 17 июня. Начало поединка – в 14:00.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Минай – Динамо.

Кубок Украины. 1/2 финала

Минай, стадион "Минай-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

"Минай" – "Динамо" Киев – 0:0

Отметим, что команды уже пересекались между собой в национальном Кубке. В сезоне 2018/2019 "Минай" принимал "Динамо" и уступил – 1:3. Причем хозяева поля открыли счет, однако в начале второго тайма пропустил три мяча всего за восемь минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" заявило на матч с "Минаем" бельгийского нападающего Ибрагими Каргбо.

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