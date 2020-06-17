"Минай" – "Динамо" – 0-0: смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины

Киевское "Динамо" играет на выезде с представителем Первой лиги "Минаем" в полуфинальном матче Кубка Украины по футболу.

Встреча проходит на стадионе "Минай-Арена", которая расположена в пригороде Ужгорода, в среду, 17 июня. Начало поединка – в 14:00.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Минай – Динамо.

Кубок Украины. 1/2 финала

Минай, стадион "Минай-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

"Минай" – "Динамо" Киев – 0:0

Отметим, что команды уже пересекались между собой в национальном Кубке. В сезоне 2018/2019 "Минай" принимал "Динамо" и уступил – 1:3. Причем хозяева поля открыли счет, однако в начале второго тайма пропустил три мяча всего за восемь минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" заявило на матч с "Минаем" бельгийского нападающего Ибрагими Каргбо.