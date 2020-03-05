Селекция любого футбольного клуба, даже калибра "Барселоны", допускает промашки, когда новичок вообще не оправдывает ожиданий. Но в киевском "Динамо" такие неудачи превращаются в абсурд.

С последними покупками киевлянами новых легионеров Ибрагима Каргбо и Бенито критики окунули клуб в новую волну – в команде снова появляются сомнительные личности с мутной биографией. "Где-то мы это уже проходили" – иронизируют болельщики, вспоминая предыдущие самые трешовые покупки африканцев и бразильцев, которые в "Динамо" только получали зарплату и не более. И таких в современной истории клуба находится немало.

Под сомнением перспектив последних новичков киевлян OBOZREVATEL вспоминает пятерку самых эпичных трансферов "Динамо", когда новый футболист после подписания контракта так и остался навсегда "перспективным" и только просиживал штаны в Киеве.

Жуниор Ахиссан (Кот-д’Ивуар)

Как оказался в Киеве: летом 2016-го попал в "Динамо" по протекции известного агента Дмитрия Селюка

Что из этого вышло: тренировки с "дублем" и 1 товарищеский матч в первой команде

Жуниор Ахиссан kp.ru

Это была просто образцовая классика! Летом 2016-го "Динамо" рапортует о подписании контракта с 19-летним (тут остается только верить на слово) Жуниором Ахиссаном, который якобы является перспективным вингером. Дальше он отправляется на адаптацию в дублирующий состав, но оттуда – уже в полную прострацию.

В первую команду Ахиссана привлекли только на товарищеский матч с молдавским "Милсами", и больше его в главной команде никто не видел. А зимой того же года произошла драматическая развязка – контакт "Динамо" и Ахиссана была разорван, а сам футболист потом обвинял того же Селюка, что это агент поспособствовал разрыву контракта (!), а потом и сам разорвал отношения с Селюком. "Когда что-то пошло не так".

После вояжа в Киев Ахиссан, по всем данным, отбыл в Абиджан (крупнейший город Кот-д’Ивуара), а дальше футбольная история этого "перспективного хавбека" обрывается (в цивилизованном мире Ахиссан не значится ни в одной команде).

Андрес Эскобар (Колумбия)

Как оказался в Киеве: был куплен в 2011-м у колумбийского "Депортиво" за 1,3 млн. евро (немалые на то время деньги за 20-летнего футболиста)

Что из этого вышло: не провел в первой команде и дня, после чего числился на балласте "Динамо" еще 6 лет

Андрес Эскобар sportarena.com

Один из самых уникальных "пассажиров" в истории "Динамо". С довольно большой "помпой" 20-летний колумбийский парень приезжает в Киев, играет за молодежную команду и… все. Украину Эскобар покинул уже через год, не сыграв за первую команду "бело-синих" ни минуты.

Но самое забавное, что после своего фактического расставания с "Динамо" Эскобар на бумаге еще 6 лет и 4 месяца оставался игроком киевлян. Сначала колумбийца на условиях аренды вернули в родной "Депортиво", а после динамовцы арендовали его еще 5-ти клубам из Колумбии, Бразилии, Франции и США. По документам Эскобар является одним из самых матерых легионеров "Динамо" (целых 6 лет был "динамовцем"), но на деле многие болельщики киевлян сейчас даже не догадываются о его существовании.

Хосе Морено (Колумбия)

Как оказался в Киеве: в 2006-м форварда откопали в Колумбии и взяли в аренду за 250 тыс. евро

Что из этого вышло: 29 минут в матче Лиги чемпионов и полгода на скамейке запасных

Хосе Морено romaniansoccer.ro

"Так этот грозный форвард играл за "Динамо" в Лиге чемпионов!" – воскликнете вы. И будете правы - с приходом в Киев Морено сразу не потерялся в динамовских глубинках, а был возле первой команды. И даже раз сыграл в группе ЛЧ сезона 2006/07, когда "бело-синие" получили от румынской "Стяуа" 1:4 дома.

И после этого матча Морено пропал с радаров первой команды, маринуясь в "дубле" на полноценной зарплате легионера. А через полгода его аренда в "Динамо" подошла к концу, и Хосе также тихо вернулся в Колумбию, напрочь забывшись динамовским болельщикам. Кстати, после того вояжа в Украину Хосе за 8 лет сыграл еще за 9 команд, забивая за сезон не более 8-ми мячей.

Факундо Бертольо (Аргентина)

Как оказался в Киеве: был избран селекцией "Динамо" в виде 20-летнего очень перспективного таланта и выкуплен у аргентинского "Колона" за 3,6 млн. евро

Что из этого вышло: за 5 лет своего контракта с "Динамо" не сыграл ни одной игры за киевлян, полтора года залечивая скрытую травму

Факундо Бертольо ФК "Динамо" Киев

Весной 2010-го "Динамо" провело довольно громкий в своей плоскости трансфер – в Киев был приглашен аргентинский, как казалось, очень перспективный суперталант, в 20 лет уже с опытом игры за национальную сборную. Думалось, Факундо Бертольо станет настоящим брильянтом в динамовских руках.

Увы, вместо этого он стал настоящим якорем. За 5 лет контракта (удивляет, как малоизвестному парню дали контракт сразу на 5 лет) Факундо не сыграл ни одной игры за киевлян! Украинский период Бертольо сразу же пошел наперекосяк, когда оказалось, что футболист скрыл от киевских медиков старую травму (сухожилья). Из-за этого аргентинец сразу после трансфера отправился в лазарет "Динамо" и выпал из игры почти на полтора года!

Но даже после восстановления за Бертольо никто не взялся, и его отправили в аренду назад, в Южную Америку – в бразильский "Гремио". Затем еще пару аренд – французский "Эвиан", аргентинский "Тигрес" и греческий "Астерас", пока в 2016-м Бертольо не ушел свободным агентом в кипрский "АПОЭЛ". Это был полный провал в сравнении с ожиданиями, особенно на фоне трансферной суммы и затраченных ресурсов на лечение.

Витор Буэно (Бразилия)

Как оказался в Киеве: вместе с другими бразильцами был первым "результатом" работы Евгения Красникова в селекционной службе "Динамо"

Что из этого вышло: 2 матча за "Динамо" и полное отсутствие взаимопонимания с тогдашним тренерским штабом Александра Хацкевича

Витор Буэно ФК "Динамо" Киев

Витор Буэно вместе с другими бразильцами – Че Че и Сидклеем, в 2018-м приехал в Киев (правда, только в аренду) как новая надежда и "свежее дыхание" знаменитого украинского селекционера Евгения Красникова. Но в итоге получился полный пшик – ни Буэно, ни других вышеупомянутых бразильцев в "Динамо" уже нет.

Но если Че Че и Сидклей еще как-то пытались интегрироваться в команду, то Буэно только спокойно сидел на скамейке и путешествовал с первым составом на выездные игры. 38 минут в 2-х матчах УПЛ – это все, чем ознаменовалась украинская карьера Витора. Так продлилось меньше года, и в апреле 2019-го Буэно отправили назад в Бразилию (в "Сан-Паулу").

"Я хорошо тренировался и забивал, но Хацкевич все равно меня не ставил" – так объяснял Буэно свои неудачи в "Динамо". Но не удивительно – невооруженным взглядом было видно, что Хацкевич просто не воспринимает какой-либо смысл нахождения Буэно в его команде.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!