Милевского выгнали из брестского "Динамо"

Экс-динамовец Киева Артем Милевский в ближайшее время вновь станет безработным. Нынешний клуб бывшего форварда сборной Украины "Динамо-Брест" принял решение расстаться с футболистом.

Пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова подтвердила информацию.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", - приводит слова Хижинковой pressball.by.

Напомним, Милевский стал игроком клуба из Беларуси в 2017 году. За это время он сыграл в местном чемпионате 29 матчей и забил восемь голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский заявлял о готовности возглавить киевское "Динамо".