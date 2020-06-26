Милевский считает ошибкой конфликт с Блохиным – агент

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский жалеет о том, что не извинился перед легендарным Олегом Блохиным.

Нападающий во время выступлений за "бело-синих" пришел на презентацию Блохина новым наставником киевлян в халате, после чего перестал попадать в состав команды.

"В своё время, когда Артем поругался с Блохиным, он даже слышать эту фамилию не мог. Сейчас бы он с удовольствием с Олегом Владимировичем увиделся и поговорил. После этой ссоры Артем честно и открыто сказал в "Вацко Live", что самая большая ошибка в его карьере то, что он не извинился перед ним. Он бы до сих пор играл в "Динамо" Киев", – сказал агент Милевского Александр Панков в интервью журналисту Анару Ибрагимову.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор канала "Матч ТВ" Тина Канделаки иронично отозвалась о словах Артем Милевского о сексе с ней.