Милевский заработал спасительный пенальти на последних минутах

Украинский футболист "Динамо" Брест Артем Милевский вышел в стартовом составе в матче 16-го тура чемпионата Беларуси против "Смолевичей", заработав важнейшний пенальти.

На 81-й минуте при счете 2:3 Жевнеров сбил бывшего игрока сборной Украины в штрафной площадке. Одиннадцатиметровый удар четко реализовал Гордейчук.

Отметим, что брестская команда побеждала со счетом 2:0, пропустив во втором тайме три гола подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Артем отметился забитым голом в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси.

На 29-й минуте игры против "Городеи", проигрывая 0:1, экс-нападающий сборной Украины откликнулся на передачу с фланга и головой затолкал мяч в ворота.

Ранее СМИ сообщали, что одноклубник Милевского - украинец Александр Нойок госпитализирован с коронавирусом.