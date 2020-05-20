Милевский забил "расстрельный" гол в чемпионате Беларуси

Максим Богданов Футбол 20:49, 20.05.2020 Обновлено: 21:29, 20.05.2020

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отметился роскошным голом в 10-м туре чемпионата Беларуси.

На 40-й минуте игры с БАТЭ 35-летний футболист откликнулся на передачу Савицкого и мощным "выстрелом" в девятку сравнял счет. Этот мяч стал единственным для "Динамо" в матче. Итоговый счет 1:3 в пользу команды из Борисова.

Стоит отметить, что для Милевского это 3-й гол в первенстве страны. В 8-м туре у Артема "украли" гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче четвертого тура белорусского первенства против "Ислочи" Милевский принес своей команде домашнюю победу.

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