Главная Новости
20 мая • обновлено в 21:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Милевский забил "расстрельный" гол в чемпионате Беларуси

2.4т
Читать материал на украинском

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский отметился роскошным голом в 10-м туре чемпионата Беларуси.

На 40-й минуте игры с БАТЭ 35-летний футболист откликнулся на передачу Савицкого и мощным "выстрелом" в девятку сравнял счет. Этот мяч стал единственным для "Динамо" в матче. Итоговый счет 1:3 в пользу команды из Борисова.

Стоит отметить, что для Милевского это 3-й гол в первенстве страны. В 8-м туре у Артема "украли" гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче четвертого тура белорусского первенства против "Ислочи" Милевский принес своей команде домашнюю победу.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
Теги
ФК БАТЭ Динамо Брест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
G2
Победа Astralis
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
Nordavind
Победа Endpoint
1.75 Сделать ставку
North
VS
Heroic
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
forZe
VS
Honoris
Победа Honoris с форой в +6,5 раунда
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
Syman
Победа c0ntact
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Байер
Тотал больше 3
1.80 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Боруссия Д
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Вердер
Победа Фрайбурга с форой (0)
1.72 Сделать ставку
Tricked
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку