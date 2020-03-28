Украинский футболист брестского "Динамо" Артем Милевский отметился роскошным ударом во 2-м туре чемпионата Беларуси.

В гостевом матче против "Слуцка" 35-летний форвард вышел в стартовом составе и стал автором единственного гола.

На 19-й минуте подача со штрафного албанца Элиса Бакая прилетела к украинцу Александру Нойку. Тот скинул кожаную сферу на Милевского и Артем ювелирным ударом открыл счет во встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта "Динамо" (Брест), за который играют Артем Милевский и еще два украинских легионера, победило солигорский "Шахтер" в матче за Суперкубок Беларуси. Сам Милевский сыграл заметную роль в матче.

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