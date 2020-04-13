Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский отличился победным голом в домашнем матче четвертого тура чемпионата Беларуси против "Ислочи".

Гости открыли счет за пять минут до конца первого тайма, но динамовцам удалось сравнять счет прямо перед перерывом. Счет оставался ничейным до 77-й минуты, когда серия опасных угловых у ворот "Ислочи" закончилась взятием ворот. Милевский вогнал мяч в сетку практически с самой линии, сыграв на добивании после удара партнера по команде. Окончательный результат был установлен уже в добавленное время с пенальти – 3:1.

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Таким образом, "Динамо" поднялось на третье место в таблице, набрав 7 очков после 4 туров. У лидеров первенства "Торпедо" из Жодино и "Энергетика-БГУ" в активе по 9 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый победный гол Артема Милевского в нынешнем чемпионате. В поединке второго тура против "Слуцка", который так полюбили болельщики по всему миру, он забил единственный мяч.

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