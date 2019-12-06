Милевский впервые показал новую девушку

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский посетил награждение своей нынешней команды "Динамо" (Брест), выигравшей чемпионат Беларуси-2019, "засветив" новую девушку.

Артем Милевский и Валерия people.onliner.by

Артем Милевский people.onliner.by

Как сообщает people.onliner.by, торжественный вечер в брестском спорткомплексе "Виктория" проходил в формате футбольного "Оскара" –спортсмены пришли в компании жен и подруг. Футболисты "Динамо" (Брест) получили золотые медали, а закончилось все концертом знаменитой группы "Ляпис-98".

Новости Слезы Милевского в прямом эфире всполошили сеть

Артем Милевский опубликовал фото в Instagram, где он находится на церемонии вместе со своей подругой Валерией.

Как сообщал OBOZREVATEL, пара находится в отношениях с конца 2018 года, но редко появлялась вместе на публике. Летом 2019 года появились слухи о скорой женитьбе Милевского.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!