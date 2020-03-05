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5 марта • обновлено в 04:03
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Милевский в скандальном матче с удалением выиграл престижный трофей в Беларуси

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"Динамо" (Брест), за который играют Артем Милевский и еще два украинских легионера, победило солигорский "Шахтер" в матче за Суперкубок Беларуси. Сам Милевский сыграл заметную роль в матче.

Милевский и украинский полузащитник Александр Нойок вышли в стартовом составе своей команды. Милевский был удален на 49-й минуте матча. Еще в первом тайме Артем получил желтую карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

Второй эпизод с участием бывшего нападающего киевского "Динамо" случился в начале второго тайма, когда Милевский в обычной ситуации грубо оттолкнул соперника. За это он получил прямую красную карточку.

Стоит отметить, что к тому моменту команда Артема Милевского вела в счете – 2:0. Эти же цифры на табло остались до финального свистка. "Динамо" (Брест) стал обладателем Суперкубка Беларуси, завоевав этот приз третий год кряду. Напомним, что в 2019 году клуб из Бреста впервые в истории выиграл чемпионат Беларуси.

Помимо Милевского и Нойока, в заявке "Динамо" (Брест) присутствовал экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который весь матч провел на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал, как избавился от нападающего Артема Милевского во время работы в столичном клубе. Причиной послужили регулярные пьянки форварда.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персоны
Евгений Хачериди Александр Нойок Артем Милевский
Место
Беларусь Минск
Тег
Динамо Брест
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