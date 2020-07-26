Милевский в адрес Бойко за слова про Луческу: такую х**ю нести, псина

Максим Иншаков Футбол 14:39, 26.07.2020 Обновлено: 14:42, 26.07.2020

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский обматерил вратаря столичного клуба Дениса Бойко за слова поддержки в адрес нового главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

"Иди, бл***, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", – написал Милевский в Instagram "Фан-трибуна "Динамо" Киев".

Милевский покрыл матом Бойко
Instagram Фан-трибуна "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сергей Сидорчук заявил, что в эмоциональном плане новость о Луческу произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных.

Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.

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