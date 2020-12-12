Милевский спародировал Суркиса в ответ на "контракт" с "Динамо". Видео

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский, комментируя в эфире Youtube-канала "SportArenaTV" гипотетический контракт с киевским "Динамо", признался, что очень бы хотел перейти в столичным клуб.

35-летний уроженец Минска представил, как бы выглядела реакция президента "бело-синих" Игоря Суркиса во время их "встречи" ради подписания договора.

"Оказавшись перед Суркисом сказал бы "Михайлович, давайте решим: контракт подписываем/нет?". А он такой в ответ мне "Дарова, Миля. Ну шо ты? Немного повзрослел? С тобой ездить или не ездить?". И сигара такая... "Ладно, подписываем. Ты уверен в себе? Хорошо", – спародировал форвард Игоря Михайловича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Артем Милевский продолжит карьеру в одном из украинских клубов.

До этого Милевский обматерил одного из болельщиков в социальной сети Instagram.