Милевский: Селезнев вернулся в УПЛ забивать с пенальти, а я – чтобы найти мотивацию

Нападающий "Миная" Артем Милевский признался, что очень рад вернуться в украинскую Премьер-лигу впервые с 2013 года.

В интервью на YouTube-канале SportArena TV он пошутил над форвардом Евгением Селезневым, который перешел в "Колос" в летнее межсезонье, чтобы побить рекорд УПЛ по количеству голов, и в нынешнем сезоне забивает исключительно с пенальти (уже 5 точных ударов). Экс-футболист киевского "Динамо" заявил, что хочет помочь "Минаю" и его тренеру Василию Кобину в развитии.

"Во-первых, очень рад вернуться в УПЛ спустя столько лет. Селя вернулся (Селезнев – Ред.), я вернулся. Он вернулся забивать с пенальти и обновить рекорд, а я – чтобы найти мотивацию в том плане, чтобы помочь клубу, который быстро развивается, и помочь амбициозному тренеру Васе Кобину. Конечно же, хочеться также вспомнить, как забивать голы и отдавать результативные передачи в Украине", – рассказал Милевский.

Последним клубом Артема было брестское "Динамо", за которое он выступал с января 2019 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Беларуси-2019.

Отметим также, что сейчас на счету Селезнева 116 голов в УПЛ, рекорд принадлежит экс-нападающему "Динамо" Максиму Шацких – 124 мяча.

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