Милевский вспомнил пародии Зеленского, и сказал, что сделал бы при встрече с ним

Полузащитник "Миная" Артем Милевский признался, что очень рад за карьеру Владимира Зеленского.

Футболисту до сих пор многие присылают ролики, где нынешний президент Украины вместе со студией "Квартал 95" пародируют его.

"Я рад за человека, у которого была своя команда. Они выступали, пародировали. Но все в жизни бывает, и когда Владимир Зеленский стал президентом, это было интересно. Я слежу за ним, подписан на него в Instagram, и всегда пожму ему руку если он меня помнит. И пацанам, и Жеке Кошевому, если он меня помнит. Мы со всеми "здрасье-здрасте". Мы были на сборах в Харькове, а они выступали. Они нас звали на концерт. Хочу пожелать им удачи и главное, чтобы в стране было все хорошо. Мирного неба", – сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Футбольный формат".

Бывший игрок брестского "Динамо" уточнил, что лично он бы не хотел становиться ни президентом страны, ни президентом какого-либо футбольного клуба.

Напомним, что Милевский 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом из Миная. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в новой команде.

Спустя некоторое время экс-игрок сборной Украины рассказал о своей мотивации после перехода в УПЛ.