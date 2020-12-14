Милевский рассказал о возможном переходе в "Рух"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский не исключил возможности перехода во львовский "Рух".

Об это сам 35-летний футболист заявил в интервью программы "Великий футбол". По словам спортсмена, президент клуба Григорий Козловский пригласил его на последний матч команды в 2020 году.

"Этот визит сугубо дружеский, пользуясь тем, что я в отпуске в Киеве. Договорились с президентом "Руха". Он пригласил на последнюю игру клуба на пару дней. Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался бы тут во Львове и помог команде. Поможет ли Милевский "Руху"? Помогу, почему бы нет. Я смотрел по игре и представлял себя на поле. Я думаю, что, если бы прошел сборы с командой, то здесь не потерялся бы точно", – сказал Милевский.

Напомним, украинский нападающий завершил свои выступления за брестское "Динамо", в котором отыграл 102 матча и забил 19 голов. Кроме того, на его счету 30 голевых передач. Отметим, что ранее Милевский заявлял, что в Украине будет выступать только за киевское "Динамо", где провел 11 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский спарадировал президента киевского "Динамо" Игоря Суркис, отвечая на вопрос о возможном возвращении в столичный клуб.