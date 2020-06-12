Милевский рассказал, как Шевченко отбирал пиво у игроков сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский поделился эпичной историей о том, как перед домашним Евро-2020 лидер команды Андрей Шевченко следил за атмосферой в стане "желто-синих".

В частности, по признанию нападающего брестского "Динамо", нынешний наставник сборной не позволял партнерам нарушать режим.

"Сборная Украины летит на чартере в Турцию с женами на предстартовую подготовку к Евро. Жены сели впереди, а мы на галерке. Май, жара... И Олег Гусев в самоле достает "Корону". Летим, смеемся. Тут Шевченко пронюхал, прибежал в конец салона. Говорит: "Что вы тут устроили?" Забрал пиво и отнес стюардессам. Гусев достал еще одну бутылку. Шева опять прибегает: "Так, бл*, вы че, охр*нели? У нас чемпионат Европы, давайте готовиться". Опять забрал. Так он делал раза четыре, а потом забрал рюкзак у Гусева", – рассказал Милевский в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский рассказал о конфликте со своим другом Александром Алиевым, во время которого футболисты едва не устроили поножовщины.

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