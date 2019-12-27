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27 декабря • обновлено в 12:56
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Милевский попал в символическую сборную чемпионата Беларуси

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Украинские футболисты брестского "Динамо" Артем Милевский и Александр Нойок помогли своей команде завоевать долгожданное чемпионство и попали в символические сборные первенства.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Беларуси, в рамках церемонии подведения итогов года были названы символические команды национального чемпионата. Экс-нападающий киевского "Динамо" попал в сборную "А", где составил компанию в атаке лучшему бомбардиру сезона, а бывший полузащитник донецкого "Металлурга" попал в сборную "Б".

Артем Милевский и Александр Нойок

Артем Милевский и Александр Нойок

Sport bigmir

Сборная "А"

Сборная "А"

Football.ua

Напомним, что в рамках первенства Беларуси Милевский принял участие в 26 матчах "Динамо", сумев забить 4 гола и отдать 8 ассистов. Александр Нойок также сыграл в 26 поединках, отличившись 6 раз и отдав 1 голевую передачу.

Сборная "Б"

Сборная "Б"

Football.ua

Новости
Официально: "Динамо" объявило о матче с клубом Милевского

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом видео на YouTube-канале Артема Милевского нападающий встретился со своим давним другом Александром Алиевым.

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Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат Беларуси
Персоны
Александр Нойок Артем Милевский
Место
Беларусь Брест
Тег
Динамо Брест
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