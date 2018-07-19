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Милевский перейдет в киевское "Динамо" - букмекеры

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Украинский футболист Артем Милевский по мнению букмекеров продолжит карьеру в киевском "Динамо". Котировки на трансфер полузащитника в украинскую команду составляют 5,50.

Поставить на то, что будущим клубом Милевского будет донецкий "Шахтер", БАТЭ, "Динамо" (Минск) или "Арсенал" (Киев), можно с коэффициентом 20,0.

Самым маловероятный трансфером букмекерские конторы считают переход в черниговскую "Десну".

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Стоит отметить, что по словам менеджера экс-игрока сборной Украины Александра Панкова, после ухода из брестского "Динамо" его клиент будет рассматривать варианты перехода в серьезный европейский клуб. Варианты с киевским "Динамо" не рассматриваются.

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Тема
Трансферы
Персона
Артем Милевский
Объект
ФК Динамо Киев
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