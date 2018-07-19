Милевский перейдет в киевское "Динамо" - букмекеры

Украинский футболист Артем Милевский по мнению букмекеров продолжит карьеру в киевском "Динамо". Котировки на трансфер полузащитника в украинскую команду составляют 5,50.

Поставить на то, что будущим клубом Милевского будет донецкий "Шахтер", БАТЭ, "Динамо" (Минск) или "Арсенал" (Киев), можно с коэффициентом 20,0.

Самым маловероятный трансфером букмекерские конторы считают переход в черниговскую "Десну".

Стоит отметить, что по словам менеджера экс-игрока сборной Украины Александра Панкова, после ухода из брестского "Динамо" его клиент будет рассматривать варианты перехода в серьезный европейский клуб. Варианты с киевским "Динамо" не рассматриваются.