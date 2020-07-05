Милевский отправлен на двухнедельную самоизоляцию

Максим Богданов Футбол 13:40, 5.07.2020 Обновлено: 13:42, 5.07.2020

Украинский футболист "Динамо" Брест Артем Милевский был вынужден уйти на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

Пресс-служба "Динамо" уж подтвердило шесть случаев заболевания. Среди инфицированных украинец Александр Нойок.

"Кто на больничке – от души здоровья! Вы – мужики! Но я так понимаю, многим это параллельно. У меня + 14 дней изоляции с сегодня. 2020 – темные времена", – написал Милевский.

Instagram Артема Милевского

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский в матче 16-го тура чемпионата Беларуси против "Смолевичей" вышел в стартовом составе и заработал важнейшний пенальти.

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