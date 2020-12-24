Милевский официально вернулся в УПЛ

Нападающий Артем Милевский вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ), усилив состав дебютантов чемпионата "Миная".

Футболист коротко прокомментировал свой переход, заявив, что он очень рад вернуться в Украину, и поблагодарив клуб за предоставленную ему возможность. В команде он будет выступать под 10-м номером, а его контракт рассчитан на 1,5 года.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда, и я благодарю клуб за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится и я рассчитываю принести пользу команде", – цитирует Милевского официальный сайт команды.

Президент дебютанта УПЛ Валерий Пересоляк отметил, что Артем обладает большим опытом выступлений на высоком уровне, что поможет "Минаю" выйти на новый уровень.

Напомним, что Милевский дебютировал в украинской Премьер-лиге в "Динамо" и выступал за столичный клуб до 2013 года, сыграв 228 матчей, забив 81 гол и отдав 54 ассиста. В начале осени 2013 года его контракт с киевлянами закончился, после чего он перешел в турецкий "Газиантепспор", но уже 31 декабря соглашение с ним было расторгнуто.

После этого он недолгое время выступал в Хорватии ("Хайдук", "Сплит"), Румынии ("Конкордия"), Венгрии ("Кишварда"), России ("Тосно"), а затем на протяжении пары лет защищал цвета брестского "Динамо", с которым завоевал чемпионство в 2019 году.

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