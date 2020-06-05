Милевский объяснил, почему не приезжает в сборную Украины

Михаил Морозов Футбол 10:33, 5.06.2020

Артем Милевский объяснил, что не приезжает в расположение сборной Украины в качестве гостя, поскольку боится нарваться на главного тренера Андрея Шевченко.

"Та у вас там такой режим. Андрей Николаевич меня увидел бы и сразу подумал, что я вас сейчас увезу в ночную смену. Я же знаю его. Ты что, сразу бы проверка у вас была серьезная. Я поэтому не подъезжаю. У вас же все там профики. Никто ничего алкогольного даже не нюхает, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду", – рассказал Милевский в разговоре с Александром Зинченко на YouTube-канале "Миля".

Артем Милевский и Андрей Шевченко
Football.ua

Отметим, что последний матч за сборную Украины Артем сыграл в 2012 году против Молдовы в отборе на чемпионат мира-2014.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что сказали Милевскому в сборной Украины после пенальти со Швейцарией на ЧМ-2006.

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