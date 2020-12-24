Милевский объяснил, почему на самом деле перешел в "Минай"

Бывший футболист киевского и брестского "Динамо" Артем Милевский объяснил свой переход в ужгородский "Минай" желанием доказать себе, что у него в 35 лет еще есть силы выступать в профессиональном футболе.

Артем отметил, что ему всегда волнительно переходить в любую новую команду.

"За годы карьеры состоялось достаточное количество переходов. Это еще один вызов. Мне нравятся такие моменты. Доказать себе, что еще можешь играть в футбол на высоком уровне. Для меня это важно. Антон Шиндер — очень опытный игрок. Кожанчик (Денис Кожанов - прим.) мой друг. Есть футболисты, с которыми найдем общий язык. Есть молодежь. Так что будем осваиваться потихоньку", – цитирует экс-игрока сборной Украины телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря Милевский вернулся в украинскую Премьер-лигу (УПЛ), подписав 1,5-летний контракт с "Минаем". В команде он будет выступать под 10-м номером.

Позже в СМИ раскрыли зарплату футболиста.

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