Милевский о ситуации в Беларуси: происходит безумие

Максим Иншаков Футбол 15:25, 15.08.2020 Обновлено: 15:37, 15.08.2020

Бывший футболист сборной Украины, выступающий за брестское "Динамо" Артем Милевский, с трудом подобрал слова, комментируя ситуацию в Беларуси.

Игрок признался, что не любит общаться на политические темы, но в стране происходят чудовищные вещи.

"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. Ситуация в Бресте спокойная, но по всем городам... Как бы я не сильно хочу на эту тему говорить, потому что никогда не обсуждаю и не комментирую политику, но происходят такие вещи... Не очень... Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Чак Норрис обратился к Лукашенко: предупредил, что заставит его плакать

Войска РФ укрепляют позиции: в ООС заявили о новых нарушениях перемирия

Офис Зеленского – о передаче вагнеровцев РФ: ожидали от Беларуси более корректного решения

Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ: в ООС сообщили о нарушении перемирия

Почему так больно выбирать свободу?