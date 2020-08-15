Милевский о ситуации в Беларуси: происходит безумие

Бывший футболист сборной Украины, выступающий за брестское "Динамо" Брест Артем Милевский, с трудом подобрал слова, комментируя ситуацию в Беларуси.

Игрок признался, что не любит общаться на политические темы, но в стране происходят чудовищные вещи.

"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. Ситуация в Бресте спокойная, но по всем городам... Как бы я не сильно хочу на эту тему говорить, потому что никогда не обсуждаю и не комментирую политику, но происходят такие вещи... Не очень... Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо – самое главное", – сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Смолевская, сестра защитника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевского, который был задержан в результате массовых протестов в Беларуси, рассказала, что происходило в СИЗО.

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