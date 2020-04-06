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6 апреля • обновлено в 11:30
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Милевский назвал странной ситуацию с коронавирусом в Беларуси

3.3т
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Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал странной ситуацию с продолжением чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

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По мнению нападающего "Динамо" (Брест), в проведении матчей при минимальном количестве зрителей нет никакого смысла.

Артем Милевский

Артем Милевский

ФК "Динамо" Брест

"Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива. Переживаем, обсуждаем на базе кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети", – цитирует Милевского Footballua.tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милиевский забил победный гол в матче национального чемпионата Беларуси.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Артем Милевский
Теги
Динамо Брест ФК Динамо Киев
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