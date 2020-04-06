Милевский назвал странной ситуацию с коронавирусом в Беларуси

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский назвал странной ситуацию с продолжением чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По мнению нападающего "Динамо" (Брест), в проведении матчей при минимальном количестве зрителей нет никакого смысла.

Артем Милевский ФК "Динамо" Брест

"Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему внутри коллектива. Переживаем, обсуждаем на базе кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. На матчи приходит человек 50. Что здесь крутого? Но не нам это решать. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети", – цитирует Милевского Footballua.tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милиевский забил победный гол в матче национального чемпионата Беларуси.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!