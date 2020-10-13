Милевский намекнул на завершение карьеры. Видео

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский опубликовал у себя в Instagram пост, намекающий на то, что вскоре он повесит бутсы на гвоздь.

Игрок разместил на странице в социальной сети нарезку своих результативных действий в футболке белорусского клуба. Он подписал видео словами о том, что в декабре еще раз поблагодарит всех болельщиков за поддержку.

"Брест! Тогда все только начиналось. Быть добру и мирного неба Беларуси! Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда", – заявил Милевский.

Артем наиболее известен по выступлениям за киевское "Динамо". За украинский клуб он провел 228 матчей, забив 81 гол и отдав 54 результативных передачи. Перед переходом в брестское "Динамо" нападающий успел поиграть в Турции, Хорватии, Венгрии, Румынии и России. В Беларуси Милевский принял участие в 96 поединках, записав на свой счет 18 голов и 30 ассистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агент Артема Александр Панков рассказал, о чем жалеет его клиент.