Милевский: как можно после игры не попить пивка? Это дико

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3,0 т.
Артем Милевский

Нападающий закарпатского "Миная" Артем Милевский рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения лишь отсутствием страсти к алкогольным напиткам.

Экс-футболист "Динамо" считает, что в этом, частично, заключается и больший профессионализм.

"Чем отличается молодое поколение от моего? Они не пьют. Денис Олейник ранее отмечал, что предыдущее поколение более профессиональное? Так это, практически, тоже самое. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Ну Вот видишь", – обратился Милевский к журналистке телеканала Еспрессо Даше Савиной, которая брала у него интервью.

Даша Савина

"Даже бокальчик? А что вы делаете? В различные компьютерные игры играете? Если у тебя завтра игра, ты ж не будешь сегодня пить, или за два дня или за три дня. А после игры я не знаю, как люди вообще могут не попить пивка и посидеть с пацанами условно. Для меня это вообще дико. Люди, которые сейчас играют, молодежь... вот что они делает после игры? Вот что делает Валера [футболист "Шахтера" Валерий Бондарь с которым встречается Савина - прим. Ред]" – спросил Милевский у ведущей

"Мы можем пойти в ресторан, или он прийдет домой и будет ужин", – ответила девушка, что рассмешило Артема.

"Водичка и все?" – с сарказмом отреагировал игрок "Миная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом УПЛ. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в "Минае".

В одном из своих интервью экс-нападающий украинской сборной рассказал о своей мотивации после перехода в Премьер-лигу.

Артем Милевский