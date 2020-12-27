Милевский: как можно после игры не попить пивка? Это дико

Нападающий закарпатского "Миная" Артем Милевский рассказал, что нынешнее поколение отличается от его поколения лишь отсутствием страсти к алкогольным напиткам.

Экс-футболист "Динамо" считает, что в этом, частично, заключается и больший профессионализм.

"Чем отличается молодое поколение от моего? Они не пьют. Денис Олейник ранее отмечал, что предыдущее поколение более профессиональное? Так это, практически, тоже самое. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Ну Вот видишь", – обратился Милевский к журналистке телеканала Еспрессо Даше Савиной, которая брала у него интервью.

"Даже бокальчик? А что вы делаете? В различные компьютерные игры играете? Если у тебя завтра игра, ты ж не будешь сегодня пить, или за два дня или за три дня. А после игры я не знаю, как люди вообще могут не попить пивка и посидеть с пацанами условно. Для меня это вообще дико. Люди, которые сейчас играют, молодежь... вот что они делает после игры? Вот что делает Валера [футболист "Шахтера" Валерий Бондарь с которым встречается Савина - прим. Ред]" – спросил Милевский у ведущей

"Мы можем пойти в ресторан, или он прийдет домой и будет ужин", – ответила девушка, что рассмешило Артема.

"Водичка и все?" – с сарказмом отреагировал игрок "Миная".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский 24 декабря подписал 1,5-летний контракт с клубом УПЛ. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в "Минае".

В одном из своих интервью экс-нападающий украинской сборной рассказал о своей мотивации после перехода в Премьер-лигу.