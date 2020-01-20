Милевский и Алиев устроили футбольное шоу в центре Киева

Экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский опубликовал новое видео на YouTube-канале "Миля", в котором вновь появился его старый приятель по столичному клубу Александр Алиев.

На этот раз бывшие партнеры по команде решили узнать, кто из них лучше обращается с мячом, устроив серию из пяти футбольных испытаний в центре Киева. Экс-лидеры киевлян пытались снайперским ударом попасть в бутылку из-под шампанского, сделать длинную передачу через весь Крещатик, пробросить мяч между ног как можно большему количеству прохожих, преодолеть новый стеклянный мост, набивая мяч, и точным ударом отправить игровой снаряд в багажник автомобиля.

Артем Милевский и Александр Алиев

Стоит отметить, что Александр Алиев уже в третий раз становится одним из главных героев развлекательных роликов, которые выходят на YouTube-канале под названием "Миля".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский вновь прокомментировал информацию о своих взаимоотношениях с гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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