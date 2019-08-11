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Милевский эффектно забил победный гол и отпраздновал как Роналду

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Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский отметился эффектным ударом в 17-м туре чемпионата Беларуси в Высшей лиге.

Гол 34-летнего нападающего "Динамо-Брест" принес победу его команде в матче с "Днепром" из Могилева (1:0). На 7-й минуте Лаптев ворвался в штрафную, прострелил на ближнюю штангу, где открытый Милевский четко вырезал мяч в угол.

Взятие ворот Артем отпраздновал фирменным жестом португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский признался, что партнер по киевскому "Динамо" Александр Алиев помешал его сексу с известной украинской певицей Дашей Астафьевой.

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Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Артем Милевский
Место
Беларусь Могилёв
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