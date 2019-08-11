Милевский эффектно забил победный гол и отпраздновал как Роналду

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский отметился эффектным ударом в 17-м туре чемпионата Беларуси в Высшей лиге.

Гол 34-летнего нападающего "Динамо-Брест" принес победу его команде в матче с "Днепром" из Могилева (1:0). На 7-й минуте Лаптев ворвался в штрафную, прострелил на ближнюю штангу, где открытый Милевский четко вырезал мяч в угол.

Взятие ворот Артем отпраздновал фирменным жестом португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский признался, что партнер по киевскому "Динамо" Александр Алиев помешал его сексу с известной украинской певицей Дашей Астафьевой.

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