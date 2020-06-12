Милевский: дошло до того, что Алиев начал хвататься за нож

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как серьезно повздорил со своим другом Александром Алиевым.

Инцидент произошел во время тренировочных сборов в Португалии в 2005-м году, когда оба футболиста играли в карте с партнерами по команде Валентином Белькевичем и Максимом Шацких.

Алиев и Милевский постоянно проигрывали более опытным игрокам, что и вызвало конфликт. "Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим, честно. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – и друг друга по бороде. Эти нас разнимают, давай смеяться. Мы успокоились, руки пожали, опять сели играть. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент (Алиев – ред.) начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", – рассказал Милевский в эфире своего YouTube-канала.

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