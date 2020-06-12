Главная Новости
12 июня • обновлено в 19:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Милевский: дошло до того, что Алиев начал хвататься за нож

1.9т
Читать материал на украинском

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал, как серьезно повздорил со своим другом Александром Алиевым.

Инцидент произошел во время тренировочных сборов в Португалии в 2005-м году, когда оба футболиста играли в карте с партнерами по команде Валентином Белькевичем и Максимом Шацких.

Алиев и Милевский постоянно проигрывали более опытным игрокам, что и вызвало конфликт. "Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим, честно. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – и друг друга по бороде. Эти нас разнимают, давай смеяться. Мы успокоились, руки пожали, опять сели играть. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент (Алиев – ред.) начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины", – рассказал Милевский в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский вспомнил о своей знаменитой ошибке в матче плей-офф Евро-2000 со Словенией.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Артем Милевский Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 424 тысяч.

  • Елена Зеленская заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

  • Почти все страны ЕС прошли пик эпидемии COVID-19 – не повезло Польши и Швеции.

  • Обнаружен неизвестный ранее симптом COVID-19: развивается вместе с другой болезнью.

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BIG
VS
Virtus.pro
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Gen.G
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Реал
VS
Эйбар
Второй тайм результативнее первого
2.03 Сделать ставку
Шальке
VS
Байер
Победа Байера
1.57 Сделать ставку
Наполи
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
2.34 Сделать ставку
Сельта
VS
Вильярреал
Победа Сельты с форой (0)
1.95 Сделать ставку
Мальорка
VS
Барселона
Мальорка с форой (+2)
1.69 Сделать ставку
FURIA
VS
100 Thieves
Победа FURIA
1.60 Сделать ставку
Hellraisers
VS
North
Победа North с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Heroic
VS
Singularity
Победа Heroic с форой в -5,5 раунда на второй карте
1.80 Сделать ставку