"Милан" вышел в ЛЕ, выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира. Видео

Михаил Морозов Футбол 09:47, 2.10.2020

"Милан" вышел в групповой этап Лиги Европы, на выезде обыграв португальский "Риу Аве" в невероятно драматичной серии пенальти (2:2, 8:9 по пенальти).

Команды закончили основное время со счетом 1:1. Овертайм начался с гола хозяев уже на первой минуте первого дополнительного тайма, однако итальянскому клубу удалось отыграться, забив одиннадцатиметровый уже в добавленное ко второй 15-минутке время.

Игра перешла в серию пенальти, в ходе которой "Милан" и "Риу Аве" установили рекорд Лиги Европы по количеству ударов. На двоих команды исполнили 24 одиннадцатиметровых, прежде чем итальянцы завоевали путевку в основную сетку турнира.

"Риу Аве" и "Милан" установили рекорд Лиги Европы
Twitter Squawka Football

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 2 октября. "Милан" попал в третью корзину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Суперкубка Японии "Виссел Кобе" и "Йокогама Маринос" промазали девять пенальти подряд.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Приговор Януковичу в 13 лет за госизмену вступил в силу

"Андрей подключился!" Лерос обнародовал резонансные разговоры Тищенко-Комарницкого, фигурирует Ермак

На Ривненщине пенсионерки обвинили Украину в войне против России

Террористы устроили поджоги на Луганщине возле позиций ВСУ: появилось видеодоказательство

В Крыму призвали закрыть Крымский мост