"Милан" вышел в ЛЕ, выиграв самую длинную серию пенальти в истории турнира. Видео

"Милан" вышел в групповой этап Лиги Европы, на выезде обыграв португальский "Риу Аве" в невероятно драматичной серии пенальти (2:2, 8:9 по пенальти).

Команды закончили основное время со счетом 1:1. Овертайм начался с гола хозяев уже на первой минуте первого дополнительного тайма, однако итальянскому клубу удалось отыграться, забив одиннадцатиметровый уже в добавленное ко второй 15-минутке время.

Игра перешла в серию пенальти, в ходе которой "Милан" и "Риу Аве" установили рекорд Лиги Европы по количеству ударов. На двоих команды исполнили 24 одиннадцатиметровых, прежде чем итальянцы завоевали путевку в основную сетку турнира.

"Риу Аве" и "Милан" установили рекорд Лиги Европы Twitter Squawka Football

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 2 октября. "Милан" попал в третью корзину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Суперкубка Японии "Виссел Кобе" и "Йокогама Маринос" промазали девять пенальти подряд.