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''Милан'' установил позорный антирекорд века

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Проиграв на выезде в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы греческому "Олимпиакосу" 1:3 итальянский "Милан" впервые в 21-м веке не смог выйти из группы в еврокубковом турнире.

''Милан'' установил позорный антирекорд века

Победив миланцев греки догнали россонери по очкам (по 10) и по личным встречам (в первой игре "Милан" дома победил греков — 3:1).

Таким образом, для определения команды, занявшей второе место в группе F, пришлось считать разницу мячей, которая оказалась лучше у "Олимпиакоса" (+5 против +3 у "Милана"). Греки стали вторыми, итальянцы — третьими. Выиграл группу с 12 очками "Бетис", последнее место занял "Дюделанж" (1).

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Последний раз "Милан" остался без еврокубковой весны в далеком сезоне 1999/00, когда в совей группе в Лиге чемпионов занял последнее место, пропустив вперед "Челси", "Герту" и "Галатасарай",

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевское "Динамо" в четверг, 13 декабря, в домашнем матче 6-го тура Лиги Европы проиграло "Яблонцу" из Чехии. Последняя игра группового этапа прошла на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:1.

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Тема
Лига Европы
Место
ИталияМилан
Тег
ФК Милан
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