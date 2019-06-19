"Милан" отказался играть в Лиге Европы

Президент итальянского "Милан" принял решение отказаться от участия в еврокубковом сезоне 2019/2020.

Несмотря на то, что клуб финишировал в Серии А на пятом месте и получил право выступать в групповом раунде Лиги Европы, "Милан" договорился с УЕФА о том. что за отказ от участия в турнире, клуб получит дополнительное время на решение вопросов с финансовым фэйр-плей, сообщает Corriere della Sera.

"Милан" вне еврокубков

Скорее всего, место "Милана" на груповом этапе Лиги Европы займет "Рома", а "Торино" попытается пробиться в основной этап турнира через квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" и сборной Украины 20-летний Виталий Миколенко вскоре может пополнить состав итальянского "Милана".

По сообщению Sky Sport Italia, в штаб-квартире миланского клуба всерьез обсуждают возможность покупки талантливого украинского футболиста.

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