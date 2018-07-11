"Милан" на грани краха

У легендарного футбольного клуба "Милан" продолжаются финансовые проблемы. Владелец команды Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли вовремя заплатить Elliott Management долг в размере 32 миллионов евро и таким образом акции миланского клуба перешли к американской компании, сообщает Football Italia.

В 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93 процента акций "Милана" у Fininvest, чьим владельцев был Сильвио Берлускони. Китайцы заплатили 520 миллионов евро, при этом еще 220 миллионов они должны были потратить на погашения клубных долгов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный "Милан" изгнан из еврокубков .